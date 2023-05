Am Mittwoch hatten zahlreiche Polizisten das Gebiet rund um den Leichen-Fundort auf Sylt abgesucht. Das Auto mit dem Toten war am 16. März gefunden worden. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down Neue Ermittlungen auf Sylt Leiche im Auto auf Sylt: Polizei sucht weiter nach Autoschlüssel Von Barbara Glosemeyer | 24.05.2023, 17:51 Uhr | Update vor 21 Min.

Am Mittwoch hatten erneut Polizisten das Gelände gegenüber des Campingplatzes in Westerland abgesucht. Auch zehn Wochen nach Auffinden eines toten Mannes in einem Auto auf Sylt sind die Todes-Umstände unklar.