Auf diesem Feldweg in der Nähe des Campingplatzes in Westerland wurde das Auto mit dem toten Mann gefunden. Foto: Barth up-down up-down Mordkommission ermittelt Leiche im Auto auf Sylt: Polizei sucht Hinweise zu einem Feuerlöscher Von Martina Kramer | 21.04.2023, 12:19 Uhr

Am 16. März wurde ein 38-jähriger Mann tot in einem Auto voller Löschschaum auf einem Feldweg in Westerland gefunden. Die Staatsanwaltschaft und die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Flensburg haben nun weitere Details zu den Ermittlungen preisgegeben. Gesucht werden Hinweise zu einem Feuerlöscher.