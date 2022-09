Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (l.) mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas auf dem Sylter Wochenmarkt Foto: Peter Marnitz up-down up-down Sohn im Helikopter mitgenommen Christine Lambrecht zu Sylt-Flug: „Heute würde ich das anders entscheiden“ Von Nils Leifeld | 11.09.2022, 11:48 Uhr

Mitte April geriet Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) wegen eines umstrittenen Flugs im Bundeswehrhubschrauber nach Nordfriesland in die Schlagzeilen. Der Grund: Ihr Sohn war mit an Bord, mit dem es nach einem Truppenbesuch in Ladelund weiter ging in den Oster-Urlaub nach Sylt. Monate später äußert sich Lambrecht selbstkritisch zu dem Vorfall.