Kirche / Rantum Foto: Picture alliance / F. Scholz Kirche zu Ostern auf Sylt 2023 Kreuz und Krone auf Sylt symbolisieren das Scheitern– und lassen hoffen Von Klaus Lorkowski | 09.04.2023, 09:13 Uhr

In Gelb und Rot, durchmischt mit sattem Meeresblau, öffnen sich auf Sylt neue Dimensionen. Diese hat Klaus Lorkowski beim Osterspaziergang über Sylt in den Kirchenfenstern in Rantum untersucht. Warum dort aber nicht alles so ist, wie es auf den ersten Blick erscheint.