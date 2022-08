Camp Flinta vor St. Nicolai in Westerland. FOTO: Nils Leifeld up-down up-down 9-Euro-Sommer auf Sylt Kreis genehmigt Camp vor Sylter Kirche - unter strengen Regeln Von Nils Leifeld | 05.08.2022, 14:40 Uhr | Update vor 1 Std.

Das Protest-Camp Flinta vor der Nicolaikirche in Westerland hat von den Behörden grünes Licht bekommen - zumindest vorerst. So geht es für die Protestierenden in dem Westerländer Lager nun weiter.