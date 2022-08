An der Wiese gegenüber des Denghoog soll das zweite Protestcamp entstehen. FOTO: Kausch up-down up-down 9-Euro-Sommer auf Sylt In Wenningstedt: Kreis bestätigt neues Protestcamp auf Sylt Von Inga Kausch | 02.08.2022, 13:44 Uhr

Schon am Nachmittag wollen 25 Personen das Camp nahe der Friesenkapelle beziehen. Was die Protestler planen, wie lange sie bleiben wollen und warum die Ortswahl an der archäologischen Grabstätte für Ärger sorgen könnte.