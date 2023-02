Das Rathaus von Westerland auf Sylt. Foto: Pischel up-down up-down 200.000 Euro für Coaching Korruption auf Sylt? Ermittlungen gegen Rathausmitarbeiter dauern an Von Nils Leifeld | 23.02.2023, 13:58 Uhr

Vor rund zwei Jahren ist ein Korruptionsverdacht im Sylter Rathaus publik geworden: Damals ging es um Zahlungen an einen Rathaus-Mitarbeiter für ein Coaching in Höhe von 200.000 Euro. So ist der Stand der Ermittlungen.