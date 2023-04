Olaf Klodt (SPD) will Bürgermeister von seiner Heimatgemeinde List auf Sylt werden. Foto: Shutterstock up-down up-down Kommunalwahl 2023 in SH Macht-Dreikampf im Sylter Norden: Olaf Klodt will Bürgermeister von List werden Von Nils Leifeld | 03.04.2023, 13:57 Uhr

So spannend war der Bürgermeisterwahlkampf in List auf Sylt noch nie. Erstmals in der jüngeren Geschichte der Gemeinde im hohen Sylter Norden ringen drei Kandidaten um die Macht. Nach Amtsinhaber Ronald Benck (CDU) und Herausforderin Margot Böhm (Grüne) wirft nun auch Olaf Klodt (SPD) seinen Hut in den Ring.