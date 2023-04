Sylter Sozialdemokraten (von links): Gerd Nielsen und Peter Marnitz. Foto: SPD Sylt up-down up-down Kommunalwahl 2023 in SH Für Sylt in den Kreistag: Das sind die SPD-Kandidaten von der Insel Von Sylter Rundschau | 12.04.2023, 11:27 Uhr

Am 14. Mai ist Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. Landesweit wählen die Menschen die neuen Gemeinde- und Kreisvertretungen. Für die SPD wollen zwei Männer von Sylt in den Kreistag: Gerd Nielsen und Peter Marnitz. Für die SPD in List auf Sylt geht Andrea Fruth ins Rennen.