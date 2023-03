Die SSW Sylt ist bereit für die Kommunalwahl: Dennis Bullen (v. l. n. r.), Jörg Sonntag, Heike Werner, Liv Ossenbrüggen, Vera Blei-cken, Gernot Westendorf, Iris Frank, Astrid Detlefsen-Petzold, Stephan Froeschel und Kai Tove Zilkenat. Foto: SSW Sylt up-down up-down Kommunalwahl am 14. Mai 2023 Südschleswigscher Wählerverband Sylt gibt Kandidaten bekannt Von Sylter Rundschau | 15.03.2023, 11:39 Uhr

Am 14. Mai ist Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. Die Listen der Direktkandidaten auf der Insel nehmen derweil Gestalt an. 14 Namen stehen auf der Liste des Südschleswigschen Wählerverbands Sylt (SSW).