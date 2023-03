Udo Hanrieder (v. l. n. r.), Martina Matthes, Jannika Moser, Sönke Lüdrichsen, Jan Speth, Monika Derlatka. Foto: AWGH up-down up-down Kommunalwahl am 14. Mai 2023 „Mutig in die Zukunft“: Kandidaten der AWGH Hörnum stehen fest Von Sylter Rundschau | 17.03.2023, 11:40 Uhr

Am 14. Mai ist Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. Das sind die Direktkandidaten der Wählergemeinschaft AWGH in Hörnum.