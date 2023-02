Sylt verbraucht 229.000 Tonnen CO2 pro Jahr. 63 Prozent davon entstehen laut Berechnungen durch die Versorgung von Gebäuden mit Raumwärme und Warmwasser. Foto: SMG up-down up-down Klimaschutz auf Sylt Kampen will klimaneutral werden: Aber wie kann das gelingen? Von Barbara Glosemeyer | 28.02.2023, 14:48 Uhr

Bis 2045 soll die gesamte Insel klimaneutral sein. Was das bedeutet, stellte am Montagabend Sylts Klimaschutzmanagerin Catharina Bayerlein in Kampen vor.