Freuen sich über die Auszeichnung für die Boy-Lornsen-Schule (von links): Anja Holst, Benjamin und Yvonne Losseff, Clarissa Sponholz, Elke Wenning, Claudia Junge- Lehtovuori und Conny Fösch. Foto: „Klasse 2000 Boy Lornsen Schule"

Kindergesundheit auf Sylt „Klasse2000": Boy-Lornsen-Schule in Tinnum ausgezeichnet Von Nils Leifeld | 06.06.2023, 16:41 Uhr

Die Boy-Lornsen-Schule in Tinnum engagiert sich stark für Kindergesundheit und wurde dafür nun ausgezeichnet. Was dahinter steckt und was sich hinter der Initiative „Klasse2000“ verbirgt.