Veranstaltungen 2023 auf Sylt Internationale Kite-Surf-Elite misst sich vom 22. bis 27. August auf Sylt Von Barbara Glosemeyer | 15.08.2023, 08:37 Uhr Mit Sonja Bunte (Foto), Susanne Schwarztrauber und Ronja Gerhard sind drei deutsche Starterinnen ab 22. August vertreten. Foto: Lukas Stiller/Act Agency

Wind, Wetter und Wellen machen Sylt zu einem beliebten Revier der internationalen Kite- und Windsurf-Profis. Am 22. August beginnt der nächste Wettbewerb am Brandenburger Strand in Westerland.