Die Kirche St. Nicolai in Westerland auf Sylt wurde 1908 geweiht. Pastorin Anja Lochner hat hier bisher gepredigt. Zerwürfnis auf Sylt Kirche ganz irdisch: Kommentar zum Konflikt mit Anja Lochner Meinung – Barbara Glosemeyer | 21.12.2022, 15:56 Uhr

Der Kirchengemeinderat Westerland will nicht länger mit Pastorin Anja Lochner zusammenarbeiten. Das kann er sagen, er sollte es aber auch begründen. So hat sich die Kirche in diesem Konflikt nicht mit Ruhm bekleckert.