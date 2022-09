Christian Ress hielt seine Ansprache stilecht in der „Bütt“. Foto: Oliver Sippel up-down up-down In Keitum auf Sylt So war die Jubiläums-Lese von Christian Ress am Sylter Weinberg Von Oliver Sippel | 11.09.2022, 16:07 Uhr

Mit rund 150 Rebstockpächtern knackte die diesjährige Lese des Sylter Weinberges am Fuße der Keitumer Kirche am 10. September ihren Besucherrekord. Jedoch fand sie ohne Ernte statt. Warum trotzdem ausgelassen gefeiert wurde und was Winzer Christian Ress zur diesjährigen Lese zu sagen hatte.