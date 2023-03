Der Bahnhof in Westerland am Montagmorgen gegen 6 Uhr früh. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down Streik auf Sylt 2023 Keine Marschbahn, keine Autozüge: Megastreik legt Sylt lahm Von Sylter Rundschau | 27.03.2023, 08:03 Uhr | Update vor 12 Min.

Der Megastreik von EVG und Verdi hat am Montagmorgen mit voller Wucht die Insel Sylt getroffen. Keine Züge fuhren am Montag. In der Stadt herrschte gespenstische Stille. Einige wenige gestrandete Pendler hielten sich am frühen Morgen am Bahnhof auf.