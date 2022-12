Imke (von links), Frauke und Heinrich Weber aus Berlin mit Hund Marlo am Autozugterminal in Westerland. Foto: Nils Leifeld up-down up-down Zug entgleist: Verkehr gestört Sylt: Nichts geht am Autozug-Terminal – Reisende harren in der Kälte aus Von Nils Leifeld | 12.12.2022, 11:54 Uhr

Am frühen Montagmorgen ist in Niebüll ein Autozug entgleist. Weil der Zug einen Bahnübergang blockiert, fahren seitdem keine Autozüge mehr von und nach Sylt. Am Terminal in Westerland herrscht gemischte Stimmung, einige Reisende sind genervt, andere üben sich in Zwangsoptimismus.