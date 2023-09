Landwirtschaft auf Sylt Kartoffelernte in Morsum: In diesen Sylter Restaurants landen sie später auf dem Teller Von Frank Deppe | 24.09.2023, 14:49 Uhr Staubige Akkordarbeit – Steffi Hoffmann und Jörn Radau am Sortierband auf dem Vollernter Foto: Frank Deppe up-down up-down

Bereits seit Ende des Zweiten Weltkriegs baut der Bauernhof Hoffmann in Morsum Kartoffeln an. Was die Morsumer Kartoffeln besonders macht und wo sie später auf Sylt auf dem Teller landen.