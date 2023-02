Die Asklepios Nordseeklinik in Westerland. Foto: Yannik Burgemeister up-down up-down Krankenhausreform Nordseeklinik auf Sylt fürchtet schlechtere Versorgung der Insulaner Von Sylter Rundschau | 17.02.2023, 17:49 Uhr

Gesundheitsminister Karl Lauterbach plant eine Krankenhausreform. Der Chef der Nordseeklinik in Westerland kritisiert die Pläne: „Unzählige Krankenhäuser werden an den Rand der Insolvenz getrieben.“ Und auch die Insulaner würden darunter leiden, heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses.