Till Brönner freut sich auf das Jazz-Festival auf Sylt. Foto: Michalke/Kampen Jazz up-down up-down Open-Air-Jazz-Festival auf Sylt Kampen Jazz by Till Brönner: Ende Juni wird der Strönwai wieder zur Bühne Von Martina Kramer | 18.03.2023, 15:26 Uhr

Nach drei Jahren Pause ist es wieder so weit: Am 30. Juni und 1. Juli wird in Kampen wieder gejazzt. Der Eintritt zu dem Open-Air-Festival ist wieder kostenfrei.