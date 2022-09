Der Blick aus dem Restaurant der „Sturmhaube“ in Kampen. Foto: Nils Leifeld up-down up-down Kult-Restaurant auf Sylt Kampen: Restaurant der „Sturmhaube“ öffnet am 2. Oktober Von Nils Leifeld | 29.09.2022, 19:46 Uhr

Seit dem Aus der letzten Pächter in 2017 stand die „Sturmhaube“ in Kampen leer. Nun ist neues Leben in das Sylter Kult-Restaurant eingekehrt. Nach vielen Monaten des Umbaus eröffnet am Sonntag, 2. Oktober, endlich das neue Restaurant des Kult-Lokals am Roten Kliff.