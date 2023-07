Beim Kammermusikfest Sylt kamen die Zuhörer zum Auftakt auch in den Genuss nordischer Folk-Stücke. Foto: Florian Qandt up-down up-down Kunst und Kultur 2023 Kammermusikfest Sylt: Musiker bringen Kirche St. Nicolai zum Beben Von Christoph Forsthoff | 23.07.2023, 15:00 Uhr

Nicht nur die nordische Musik, auch Standing Ovations, Fußgetrampel und „Bravo“-Rufe in der St. Nicolaikirche in Westerland haben am Samstag den Ton angegeben. Mehr als 250 Besucher ließen sich den Auftakt des Kammermusikfests Sylt nicht entgehen.