Kai Petersen vom Gänsehof Sylt in Keitum. Foto: Nils Leifeld up-down up-down Nach Vogelgrippe in Keitum Kai Petersen vom Gänsehof Sylt: „Der Ladenbetrieb läuft normal weiter“ Von Nils Leifeld | 11.10.2022, 11:08 Uhr

Am vergangenen Wochenende wurde auf dem Gänsehof von Kai Petersen in Keitum die Vogelgrippe nachgewiesen. Der gesamte Bestand an Gänsen wurde gekeult. Wie es nun für ihn weitergeht, wie der Erreger auf seinen Hof gekommen sein könnte und ob die Sylter zu Weihnachten auf ihre geliebten Gänse verzichten müssen, hat Petersen im Interview mit shz.de erzählt.