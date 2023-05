Galeristin Jule Plate (Mitte) und die Künstler der Ausstellung. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down „Jule Plate Fine Art“ Sylt Nördlichste Galerie Deutschlands: Künstler und Gäste feiern Eröffnung in List Von Sylter Rundschau | 21.05.2023, 16:32 Uhr

Die Galerie „Jule Plate Fine Art“ wurde am Freitag im Beisein der aktuell ausstellenden Künstler sowie zahlreicher Gäste in List eröffnet. Was ein 300.000 Euro teurer Mc Laren damit zu tun hat.