Jürgen Sperling räumt morgens den Strand in Westerland auf. Foto: Dania Isabell Martin up-down up-down Arbeiten in Westerland Jürgen Sperling sorgt für saubere Strände auf Sylt – seit 40 Jahren Von Dania Isabell Martin | 28.07.2023, 15:54 Uhr

Jürgen Sperling sammelt jeden Morgen Müll am Sylter Strand ein, der vom Vortag liegengeblieben ist. Damit ist er einer von vielen, die in der Hochsaison arbeiten, damit sich Urlauber auf Sylt wohlfühlen. Shz.de stellt Menschen vor, die die Insel am Laufen halten.