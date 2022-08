Johannes King in seinem Kräutergarten in Keitum. Hier gibt es Bronzefenchel (Foto), Kapuzinerkresse, Senfblüten und noch viel es mehr. Jeden Tag kommt jemand vom Söl’ring Hof, um frische Kräuter für die Küche dort zu holen. FOTO: Barbara Glosemeyer up-down up-down Interview Sternekoch Johannes King auf Sylt: Warum Verzicht Genuss bringt Von Barbara Glosemeyer | 12.08.2022, 09:35 Uhr

Seitdem Johannes King den Söl‘ring Hof an Jan-Philipp Berner übergeben hat, hat er Zeit für Neues – und will schon bald ein neues Ladengeschäft in Keitum eröffnen. Im Interview mit shz.de spricht er über Ernährung, Sylt, Tourismus und verrät sein Lieblingsgericht.