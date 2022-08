Der Lister Markt ist die „Mall am Meer“ in List auf Sylt. FOTO: Lars Neugebauer up-down up-down Immobilienprojekte auf Sylt Mit Prosecco und Kaffee: Lister Markt feiert fünfjähriges Jubiläum Von Sylter Rundschau | 09.08.2022, 12:15 Uhr

Seit dem Sommer 2017 zieht die Shoppingmeile in Strandnähe Sylter und Gäste an. Nun wird das fünfjährige Jubiläum mit Festtagen vom 10. bis zum 20. August zelebriert. Von Kulinarik über Kaffeeproben bis Party — das erwartet die Besucher in List.