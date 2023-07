Die Marschbahn verbindet Westerland auf Sylt mit Hamburg-Altona. Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Marschbahnstrecke Sylt-Hamburg Im Zug von Sylt nach Altona: Mann bespuckt Polizisten und randaliert Von Nils Leifeld | 03.07.2023, 15:54 Uhr

Weil er in der Marschbahn von Westerland nach Hamburg randaliert sowie Polizisten bespuckt und bedroht hatte, wurde am Sonntag ein Mann von der Polizei in Gewahrsam genommen.