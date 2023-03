Das ehemalige „Kolibri“ am Flughafen auf Sylt hat ab Mai einen neuen Pächter. Foto: dpa up-down up-down Nachfolger vom „Kolibri“ Am Sylter Flughafen gibt es bald italienisches Essen Von Lea Sarah Pischel | 09.03.2023, 17:04 Uhr

Am Sylter Flughafen kocht ab Mai ein Mann, der vorher in Florenz gearbeitet hat. Der Betreiber des ehemaligen „Kolibri“ und „Pizza Deluxe“ wird auch italienische Gerichte kochen. Bekannt ist auch, ob es dann in Tinnum einen Pizza-Lieferservice gibt.