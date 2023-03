Torsten Steinmetz, der bisher Restaurantleiter war, hat das Restaurant „Hummerkoje“ auf Sylt gepachtet und wird es nun eigenständig betreiben. Foto: Axel Steinbach Fotografie up-down up-down Essen gehen auf Sylt 2023 Torsten Steinmetz ist neuer Pächter der Hummerkoje auf Sylt Von Lea Sarah Pischel | 03.03.2023, 12:45 Uhr

Nach „Talimann“, „Sünhair“ und „Strandbistro“ auf Sylt wechselt jetzt auch der Pächter in der „Hummerkoje“. Was Gäste in dem Restaurant im „I love Sylt Hotel Terminus“ in Westerland jetzt serviert bekommen.