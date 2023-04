Polizei Symbolbild Koeln, 10.01.2021: Schriftzug Polizei in Nahaufnahme am Polizeiwagen als Symbolbild. Koeln Nordrhein- Foto: www.imago-images.de up-down up-down Polizeieinsatz auf Sylt Bewaffnete Person in Hörnum sorgt für Großeinsatz Von Anna Goldbach | 07.04.2023, 09:11 Uhr

Am Donnerstagabend gab es einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr in Hörnum. Dort hielt sich ein bewaffneter Mann im öffentlichen Raum auf. Erst am Abend entspannte sich die Lage.