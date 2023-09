Katzen haben sieben Leben, sagt man. Kater Socke (8 Jahre) aus Hameln in Niedersachsen dürfte jetzt eigentlich nur noch sechs haben. Denn der weiß-getigerte, gut genährte Stubentiger hat unfreiwillig eine rund 430 Kilometer lange Höllentour von Niedersachsen nach Sylt mit dem Auto unternommen – unter der Motorhaube. Das Ganze hat sich bereits Anfang Januar – einen Tag nach Silvester – ereignet, ist aber erst jetzt öffentlich geworden.

Kater fährt als blinder Passagier von Hameln nach Sylt

Die Geschichte dazu liefert Vivien Hübner vom Tierheim Sylt. „Am 2. Januar wurden wir zum Bahnhof gerufen. Ein Ehepaar hatte es unter ihrer Motorhaube maunzen gehört und dort kurze Zeit später einen völlig verbrannten Kater vorgefunden.“ Dieser wurde sofort zu Tierärztin Ivonne von Kobilinski gebracht, doch seine Überlebenschancen waren gering. Doch nach eingehender Behandlung, „sehr viel Zuneigung und Liebe“ (Hübner) packte es der kleine Kater allen Erwartungen zum Trotz doch noch und überlebte.

„Nach drei Wochen haben wir dann auch Sockes Besitzer ausfindig gemacht, denn er war erst nach seinem Verschwinden bei Tasso registriert worden“, erzählt Hübner. Diese seien demnach gerade im Urlaub an der Ostsee gewesen und aus allen Wolken gefallen, als ihr seit drei Wochen vermisster Kater plötzlich auf Sylt aufgetaucht war.

Sofort fuhren Sockes Besitzer von der Ost- an die Nordsee und nahmen auf dem Festland ihren geliebten Kater wieder in die Arme. In einer Spezialklinik in Hannover wurde der Kater schließlich wieder komplett gesund gepflegt. Inzwischen spielt und tobt er wieder wie eh und je, wissen die Tierheim-Mitarbeiterinnen zu berichten. Sie stehen in regem Austausch mit Socke und seinen Besitzern und tauschen regelmäßig Neuigkeiten aus.

Tierärztin auf Sylt rettete den schwer verletzten Kater

Doch wie konnte der Kater unter die Motorhaube eines fremden Autos gelangen? Dazu hat Vivien Hübner folgende Erklärung. „Er muss wohl an Silvester aus Angst vor den Knallern und Raketen unter ein fremdes Auto nahe seinem Zuhause und von dort ins Innere geklettert sein, um sich zu verstecken.“ Dieses Auto, ein schwarzer VW Beetle, gehörte dem Paar, das kurz nach Silvester in den Urlaub auf Sylt aufbrach. Eine solche Geschichte haben Vivien Hübner und ihre Frau Sandy, die Leiterin des Tierheims, auch noch nicht erlebt.

Sandy (links) und Vivien Hübner vor dem Tierheim Sylt an der Keitumer Landstraße.

Beide appellieren an alle Tierbesitzer, ihre Haustiere bei der Tierschutzorganisation Tasso – einem Haustierzentralregister für Deutschland, mit Sitz in Sulzbach (Taunus) – registrieren zu lassen. Nur gechipt zu sein, reiche nicht aus. „Es geht ganz unkompliziert, dauert nur zwei Minuten und geht einfach vom Handy aus, per App oder über den Laptop“, sagt Vivien Hübner. „Und es hilft enorm“, ergänzt ihre Frau Sandy. „Wäre Socke schon vorher beim Haustierregister registriert gewesen, hätten seine Besitzer schon gleich gewusst, dass er auf Sylt ist und nicht erst nach Anruf von uns nach drei Wochen.“

Tierheim auf Sylt ist fast voll ausgelastet

Das Tierheim ist seit den 60er-Jahren eine Institution auf Sylt und bietet Platz für 130 bis 150 Tiere. Aktuell ist es nach Angaben der Betreiber fast komplett ausgelastet und ist Herberge von Hunden, Katzen, Vögeln, Schafen, Kleintieren und weiteren Bewohnern. Zum Team von Sandy Hübner gehören zwei weitere Vollzeitkräfte sowie zwei Halbtagskräfte. „Aber weitere ehrenamtliche Helfer können wir immer gut gebrauchen, zum Beispiel zum Gassigehen mit den Hunden“, sagt Sandy Hübner.

Wer daran Interesse hat, kann sich telefonisch melden unter 04651 33533 oder per Mail an kontakt@tierheimsylt.de. Geöffnet hat das Tierheim an der Keitumer Landstraße 106 dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 17 Uhr, sowie sonnabends und sonntags von 11 bis 12.30 Uhr. Montags und mittwochs ist es geschlossen.