Start in die Herbstferien Alle wollen nach Sylt, Föhr und Amrum: Hochbetrieb bei Autoverladung und Fähren Von Arndt Prenzel | 14.10.2023, 14:19 Uhr Am Fährterminal in Dagebüll hatten sich am Sonnabendvormittag viele Föhr- und Amrum-Urlauber eingefunden. Foto: Arndt Prenzel

Die Herbstferien haben nicht nur in Schleswig-Holstein begonnen. Und so haben sich viele Insel-Fans auf den Weg gemacht, entsprechend viel los war schon am Sonnabendvormittag in Niebüll und Dagebüll.