Vorm Rathaus in Westerland Hausfrauenflohmarkt auf Sylt: Fast 250.000 Euro für den guten Zweck Von Sylter Rundschau | 05.10.2023, 09:26 Uhr Bürgermeister Carsten Kerkamm (von links), Bürgervorsteher Andreas Dobrzinski und Schulverbandsvorsteher Raphael Ipsen bedankten sich mit Blumen bei Margret Bredlau (links) und Erika Henze für ihr Engagement. Foto: Wolfgang Barth

Der Hausfrauenflohmarkt findet in der Saison an jedem Donnerstag vor dem Rathaus in Westerland statt und ist ein beliebter Treffpunkt. Die Standgebühren kommen Sylter Schülern zugute.