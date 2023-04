Seit vergangenen Freitag lliegt alles in Schutt und Asche auf dem Grundstück Elisabethstraße 6. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down Immobilien auf Sylt Haus mitten in Westerland abgerissen: Das ist jetzt geplant Von Barbara Glosemeyer | 18.04.2023, 15:19 Uhr

Seit einigen Tagen klafft in der Elisabethstraße in Westerland auf Sylt eine Baulücke. Dort soll ein Neubau mit Wohnungen und Geschäften entstehen. Was genau geplant ist und warum hier das Beherbergungskonzept (noch) nicht greift.