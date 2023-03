Die Feuerwehr bei einem Einsatz. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Feuerwehreinsatz auf Sylt Handwerker durchbohrt Gasleitung auf Sylt: Großeinsatz in Tinnum und | 14.03.2023, 13:33 Uhr Von Nils Leifeld Lea Sarah Pischel | 14.03.2023, 13:33 Uhr

Weil ein Handwerker in einem Keller eines Wohnhauses in Tinnum versehentlich eine Leitung durchbohrt hatte und anschließend Gas ausgetreten war, rückten am Dienstagmorgen rund 30 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Tinnum an den Vogteiweg 5 aus.