Nach Farbanschlag auf Sylt Grüne Jugend fordert Stopp von Privatjetflügen – auch nach Sylt und | 03.08.2023, 13:26 Uhr | Update vor 29 Min. Von Nils Leifeld dpa | 03.08.2023, 13:26 Uhr | Update vor 29 Min. Der durch die Letzte Generation besprühte Privatjet Anfang Juni auf dem Sylter Flughafen. Foto: Julius Schreiner/TNN/dpa

Der Sprecher der Grünen Jugend in Niedersachsen, Felix Hötker, will Privatjetflüge – auch nach Sylt – verbieten. So begründet Hötker seine Forderung.