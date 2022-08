Völlig niedergebrannt: das Haus im Brunnenweg 2 in Kampen. FOTO: Georg Supanz up-down up-down Mit Video: Großeinsatz auf Sylt Reetdachhaus in Kampen abgebrannt – 150 Feuerwehrleute im Einsatz und | 10.08.2022, 10:13 Uhr | Update vor 35 Min. Von Lea Sarah Pischel Philipp Nicolay | 10.08.2022, 10:13 Uhr | Update vor 35 Min.

Stunden nach Ausbruch eines Feuers in einem Reetdachhaus im Sylter Nobelort Kampen dauert der Einsatz noch an. Der Brandgeruch ist sogar in Niebüll zu vernehmen.