Green-Screen-Tour 2023 Eintritt frei: Drei Naturfilme am Freitag, 11. August in List auf Sylt Von Barbara Glosemeyer | 07.08.2023, 12:09 Uhr Im Erlebniszentrum Naturgewalten werden die drei Naturfilme gezeigt. Foto: Erlebniszentrum Naturgewalten

In diesem Sommer wird die Erfolgsgeschichte des Green-Screen-Naturfilmfestivals fortgeschrieben. Auf Sylt macht die Green-Screen-Tour am Freitag, 11. August, im Erlebniszentrum Naturgewalten in List auf Sylt Station. Shz.de und die Sylter Rundschau laden zum kostenlosen Filmabend ein.