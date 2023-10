Rund 15 Monate, nachdem die „Give-Box“ in Wenningstedt-Braderup geschlossen wurde, wird sie am Mittwoch wieder öffnen. „Die Sylter Pfadfinder sind an mich herangetreten und haben gefragt, ob sie sich darum kümmern sollen“, sagte Timo Gniffke, Bauhofleiter der Gemeinde Wenningstedt-Braderup, am Mittwoch im Gespräch mit shz.de. Das sei genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Mittwochabend soll Eröffnung gefeiert werden – dann können Fans der Holzhütte hier unter anderem wieder nach Kinderhosen, Wollpullovern und Porzellan stöbern.

In der „Give-Box“ können Menschen seit 2015 Dinge abgeben, für die sie keine Verwendung mehr haben und welche mitnehmen, die sie selbst brauchen. Zuletzt hatte die Pfadfinder-Gruppe die Hütte im M.T.-Buchholz-Stich frisch lackiert. Der Bauhof wird die Ehrenamtler unterstützen, wenn diese Hilfe, zum Beispiel bei der Müllentsorgung brauchen, sagte Gniffke.

Sylt: Müll und Essensreste in der Holzhütte

Am 15. Juli 2022 war die kleine Holzhütte geschlossen worden, weil immer wieder Menschen die Aktion missbrauchten – einige luden dort große, verschimmelte Möbel sowie völlig unbrauchbare, mit Öl und Farbe verdreckte Kleidung und sogar Essensreste ab. Um die Entsorgung mussten sich dann die Betreiber kümmern. „Die Give-Box wird gesperrt, da sie zu oft als Müll-Abladeplatz benutzt wird und wir keine Lust mehr haben, diesen dann entsorgen zu müssen“, stand im Sommer 2022 auf einem Zettel an der Hütte.

Die Holzhütte auf Sylt hatten die Pfadfinder zuletzt in einem kräftigen Rot lackiert. Früher war die heutige „Give-Box“ eine Bushaltestelle. Foto: Pischel Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Wir betreiben die Give-Box in Braderup seit sieben Jahren und sind an Vandalismus gewöhnt, aber so schlimm wie im letzten halben Jahr war es noch nie. Es ist unerträglich und wir haben genug“, sagt Daphne Tarnero, eine der Betreiberinnen der Give-Box in Braderup, damals. Immer wieder wurde auch das Schloss an einem kleinen Tresor in der Hütte aufgebrochen, in der die Betreiber Geld für die unabhängige Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ sammelten.