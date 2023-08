Schule in Westerland auf Sylt Gerüchte über Gewalt häufen sich – was ist los am Schulzentrum Sylt? Von Nils Leifeld | 28.08.2023, 16:31 Uhr Das Schulzentrum Sylt mit Gemeinschaftsschulteil befindet sich im Ortsteil Westerland an der Tonderner Straße 12. Foto: Dania Isabell Martin up-down up-down

Auf Sylt machten zuletzt immer mehr Geschichten über Gewalt- und Drogenvorfälle am Schulzentrum die Runde. Doch was ist dran an den Gerüchten?