Bürgermeister Nikolas Häckel (links) und Kevin Oldenburg, Geschäftsführender Gesellschafter der Vermeer-Investitionsgesellschaft, vor der Sparkasse in Westerland. Foto: Nils Leifeld up-down up-down Nospa-Gebäude in Westerland Gemeinde Sylt zieht teilweise in die Sparkasse – wann es losgehen soll Von Nils Leifeld | 05.10.2022, 13:35 Uhr

Die Tinte ist trocken, die Verträge sind unterzeichnet. Die Gemeinde Sylt zieht im kommenden Jahr mit einem Teil ihrer Geschäftsbereiche in die leerstehenden Räumlichkeiten der Nord-Ostsee-Sparkasse in der Maybachstraße in Westerland. Zu den Hintergründen und wann es losgehen soll.