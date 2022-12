Die Direktkandidaten der CDU in der Gemeinde Sylt für die Kommunalwahl 2023. Foto: CDU Gemeinde Sylt up-down up-down Kommunalwahl 2023 in SH Gemeinde Sylt: Das sind die CDU-Kandidaten für die Kommunalwahl Von Sylter Rundschau | 22.12.2022, 15:17 Uhr

Die Direktkandidaten der CDU in der Gemeinde Sylt für die Kommunalwahl am 14. Mai 2023 stehen fest. Das sind die Männer und Frauen, die die CDU in den 12 Wahlkreisen ins Rennen schickt.