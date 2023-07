Roswitha und Siegfried sind seit 70 Jahren verheiratet – und immer noch glücklich. Foto: Dania Isabell Martin up-down up-down Gnadenhochzeit in Westerland Gegensätze ziehen sich an: Wahl-Sylter feiern 70. Hochzeitstag Von Dania Isabell Martin | 24.07.2023, 14:42 Uhr

70 Jahre, zwei Kinder und ein Ortswechsel nach Sylt: Roswitha und Siegfried Beine feiern am Dienstag Gnadenhochzeit. Was ihre Ehe so besonders macht.