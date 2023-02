Die gebürtige Sylterin Wiebke Wimmer veröffentlicht am 31. März ihren Debütroman. Foto: Julia Aßmann up-down up-down Lesung bei Musikmesse Debüt für Sylterin: In „Kill your beast“ trifft Literatur auf Musik Von Martina Kramer | 02.02.2023, 09:07 Uhr

1988 bewunderte sie Schlagzeuger Bela B. beim legendären Ärzte-Konzert in Westerland, am Wochenende wird sie an gleicher Stelle anlässlich der ersten Musikmesse auf Sylt aus ihrem Debüt-Roman vorlesen. Wiebke Wimmer (50) sprach vorab mit shz.de über ihre Leidenschaft Musik – und wie diese sie zu ihrem Erstlingswerk inspirierte.