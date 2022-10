Das Restaurant Wonnemeyer in List auf Sylt. Foto: imago stock&people up-down up-down Pius, Ganser, Wonnemeyer Für diese Restaurants auf Sylt ist nach 2022 Schluss – das sind die Gründe Von Nils Leifeld | 26.10.2022, 13:28 Uhr

Ein Trend, der im vergangenen Jahr auf Sylt angefangen hat, setzt sich in 2022 fort: Immer mehr Restaurants auf der Insel schließen. Die jüngsten Beispiele: Wonnemeyer in List und Franz Gansers Kleines Restaurant in Westerland. Doch sie sind nicht die einzigen. Die Gründe für die Restaurant-Schließungen sind unterschiedlich.