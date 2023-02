Das Kern-Quartett für den Start der „Freien Schule Sylt“ (v.l.): Julia Kotterba, Frieda Montefusco mit Gloria, Johanna Erken und Maria Ipsen. Foto: Freie Schule Sylt up-down up-down Bildung für Kinder Am 15. Februar: „Freie Schule Sylt“ präsentiert Projekt im Friesensaal Von Sylter Rundschau | 06.02.2023, 13:21 Uhr

In wenigen Monaten wird die „Freie Schule Sylt“ die ersten Kinder auf der Insel beschulen. Die neue Art des Lernens für Inselkinder will der Verein am 15. Februar allen, die mehr darüber erfahren wollen, im Keitumer Friesensaal vorstellen.