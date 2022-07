Laetitia Mikolassek auf der Himmelsleiter in Westerland. FOTO: Nils Leifeld up-down up-down Logo NEO Frauenfußball hat EM-Hype Sylter Kickerin: Laetitia Mikolassek will mit Holstein Kiel aufsteigen Von Nils Leifeld | 29.07.2022, 16:00 Uhr

Frauenfußball ist zurzeit in aller Munde: Die deutschen Frauen stehen im EM-Finale und das ganze Land fiebert dem Endspiel gegen England am Sonntag entgegen. Auch Laetitia Mikolassek (18) wird Sonntag vor dem Fernseher sitzen. Ob die Sylterin selbst mal in der Nationalelf spielt? Gut möglich. Immerhin spielt sie als Stürmerin bei Holstein Kiel und war vor Jahren bereits für die „Natio“ im Einsatz.