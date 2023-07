Klein, aber fein: Franz Ganser in seinem Wagen auf dem Wochenmarkt in Westerland. Foto: Syltpress/Wolfgang Barth up-down up-down Restaurants auf Sylt Franz Ganser kann es nicht lassen – und kocht wieder in Westerland Von Barbara Glosemeyer | 13.07.2023, 14:16 Uhr

Ende Oktober hatte der Gastronom nach 32 Jahren „Das kleine Restaurant“ in Westerland geschlossen, um sich zur Ruhe zu setzen. Doch so ganz lässt ihn die Gastronomie nicht los. Er kocht wieder – auf dem Wochenmarkt in Westerland.